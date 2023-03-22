Власть 22 марта 2023, 16:39 Гибридная война США против России изменила для нее обстановку в области безопасности — Рябков Замглавы МИД Рябков: действия США в отношении РФ изменили обстановку в сфере безопасности piqsels

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Курс Соединенных Штатов на «безоглядную эскалацию» конфликта на Украине кардинально изменил для России всю обстановку в области безопасности. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Абсолютно беспрецедентная степень враждебности США, курс на безоглядную эскалацию конфликта на Украине, проведение тотальной и все более изощренной по своим формам гибридной войны против России поменяли принципиальным образом для нас всю обстановку в области безопасности», — процитировал Рябкова ТАСС.

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Замминистра также добавил, что решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) было вынужденным и почти неизбежным. США стоило раньше договариваться об устранении озабоченностей России по ДСНВ, а сейчас для этого уже слишком поздно, подчеркнул Сергей Рябков. Он констатировал, что Россия, определяя судьбу ДСНВ, учтет способности Соединенных Штатов, Британии и Франции совместно использовать свой ядерный потенциал против России.

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Накануне Британия сообщила, что направит на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин заявил, что стране придется отреагировать на отправку боеприпасов с ядерным компонентом. В МИД Британии отметили, что речь о ядерной эскалации не идет. Однако жители этой страны испугались предупреждения российского лидера и предположили, что отправка боеприпасов с ураном действительно «не сойдет с рук» Соединенному Королевству.