Важное 21 марта 2023, 18:46 Путин заявил, что Россия отреагирует на решение Британии отправить Украине оружие с ядерным компонентом Президент РФ Путин: Запад решил бороться с Россией до последнего украинца уже на деле РИА «Новости»

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Запад решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле, заявил президент Владимир Путин. Так он прокомментировал инициативу Британии по отправке снарядов с обедненным ураном на Украину. Главу государства процитировал ТАСС.

Путин добавил, что если коллективный Запад пустит в ход оружие с ядерным компонентом, России придется на это реагировать.

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Заявление прозвучало после подписания документов о стратегическом партнерстве с Китаем. Президент России подчеркнул, что китайский мирный план можно будет взять за основу, когда к мирному урегулированию конфликта будут готовы на Украине и Западе.

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О том, что Британия готова передать Украине такие боеприпасы, сегодня сообщила заместитель министра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди. Обедненный уран — это токсичный тяжелый металл, который обладает большой плотностью и используется в бронебойных подкалиберных снарядах.

Запад не скрывал намерения бороться с Россией «до последнего украинца». Еще летом 2022 года Владимир Путин отмечал, что это обернется трагедией для украинского народа, «но, похоже, все к этому идет».