Эксклюзив 22 марта 2023, 02:02 ВСУ пообещали боеприпасы с обедненным ураном. Британия решила засыпать Россию «грязными бомбами»? Историк Кнутов: боеприпасы с обедненным ураном относятся к оружию массового поражения РИА «Новости»

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Великобритания в рамках оказываемой Украине военной помощи заявила о намерении передать ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщила замминистра обороны страны Аннабель Голди. В Европе не считают, что такое оружие может нанести вред здоровью, однако опрошенные «360» экстперты с этим не согласны. Они сходятся во мнении, что снаряды с обедненным ураном можно считать «грязной бомбой». Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что подобное оружие угрожает не только нынешним участникам конфликта, но и будущим поколениям.

Что такое обедненный уран

Обедненный уран в основном состоит из изотопа урана-238, период полураспада которого равен 4,5 миллиарда лет. Это побочный продукт, появляющийся при производстве ядерного топлива из урановой руды. Несмотря на его бесполезность для ядерных реакторов, в мире все же нашли ему применение. Из-за очень высокой плотности его используют в качестве противовесов в конструкциях самолетов и ракет, а также в медицине и военной промышленности.

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Основное военное применение обедненного урана — это бронебойные снаряды. Благодаря плотности урановой «начинки», они обеспечивают высокое разрушительное действие.

РИА «Новости»

Как рассказал «360» военный историк Юрий Кнутов, части таких боеприпасов во время атаки превращаются в радиоактивную пыль.

«Сердечник снаряда изготавливают либо из вольфрама, либо из обедненного урана. Если вольфрам — это более или менее безвредное вещество, то обедненный уран при столкновении снаряда с лобовой броней разогревается от удара и превращается в радиоактивную пыль. Радиоактивная пыль находится в атмосфере, оседает на землю и при вдыхании вызывает заражение», — сказал историк.

По его мнению, боеприпасы с обедненным ураном необходимо относить к оружию массового поражения.

Спорный вопрос

Тем не менее, в мире до сих пор нет единой точки зрения на использование подобных снарядов. Это связано в том числе с тем, что пока невозможно ответить на вопросы, связанные с долгосрочными последствиями для здоровья человека.

По мнению многих экспертов, применение боеприпасов с обедненным ураном вызывает заражение местности с последующей вспышкой наследственных заболеваний. При этом в Пентагоне, НАТО, в правительствах Британии и США заявляют об отсутствии такого эффекта.

Picryl/The U.S. National Archives

Долгоиграющие последствия

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал «360», что на территориях, где применялось такое оружие — а НАТО уже неоднократно это делал — в последствии зафиксировали рост раковых заболеваний.

«На ближайшие десятилетия территория, где применялись эти боеприпасы, будет заражена — и в Ливии, и в Ираке, и в Югославии. На всех территориях, где они применялись, был зафиксирован значительный рост онкологических заболеваний, причем даже у детей, которые рождались после окончания этой войны. То есть это оружие, которое имеет долгоиграющие последствия», — отметил эксперт.

С ним согласился и Юрий Кнутов. По его словам, Сербия бьет печальные рекорды по онкологическим заболеваниям.

«Именно широкое применение снарядов с обедненным ураном в Югославии и в Ираке привело к тому, что большое количество сербов имеют онкологические заболевания. По количеству онкологических заболеваний среди детей Сербия занимает первое место в Европе. Это последствия применения снарядов с обедненным ураном», — заявил Кнутов.

Picryl/The U.S. National Archives

«Грязные бомбы» развяжут руки российским военным

Еще в январе глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что Россия будет рассматривать применение Украиной снарядов с урановым сердечником как использование «грязных ядерных бомб». И ответ будет жестким.

По мнению опрошенных «360» экспертов, такой и должна быть реакция российских властей.

Это можно сравнить с «грязной бомбой» по своему воздействию. Да, там, может быть, не очень большое заражение будет, но оно будет. <…> На мой взгляд, реакция России должна быть очень четкой и конкретной — что мы будем считать это применением против нашей страны тактического ядерного оружия. Игорь Никулин бывший член комиссии по биологическому оружию ООН

Кнутов также уверен, что реакция России будет исходить из того, что боеприпасы с обедненным ураном считаются «грязной бомбой». По его мнению, у российских военных появятся основания для применения тактического ядерного оружия, чтобы уничтожить склады с такими снарядами.