21 марта 2023, 23:11
Британцы испугались предупреждения Путина об уране для Украины
Sky News: британцы испугались ответа Путина на новость о поставках на Украину урана
Британские читатели Twitter-аккаунта телеканала Sky News оценили предупреждение президента России Владимира Путина после новости о поставках на Украину снарядов с обедненным ураном. Российский лидер заявил, что если Запад начнет использовать оружие с этим компонентом, Москва будет вынуждена ответить.
«Мы в своем уме посылать снаряды с ураном на Украину? Какая у нас цель, помимо развязать третью мировую?» — возмутился один из юзеров.
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Другой пользователь попросил не впутывать в это его семью и учиться на ошибках Ирака и Афганистана. Он заявил, что презирает нынешнее правительство Великобритании.
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«Мы безнаказанно травили иракцев и афганцев, но тот же трюк с Россией нам с рук не сойдет. Только попробуйте», — пригрозил комментатор.
Один из читателей отметил, что поставка на Украину боеприпасов с обедненным ураном станет военным преступлением и виновные предстанут перед международным судом.
«Не надо повышать ставки. Ведите переговоры о мире», — обратился к британскому правительству пользователь соцсети.
Использование бомб с обедненным ураном может привести к росту онкологических заболеваний, урановая пыль радиоактивна, сильно токсична и не подвержена дезактивации.
Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта, что страна готова передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.
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