Мир 22 марта 2023, 15:06 Поставки на Украину снарядов с обедненным ураном не приведут к ядерной эскалации — МИД Британии МИД Великобритании: эскалации из-за поставок Украине снарядов с обедненным ураном не будет piqsels

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Поставки Соединенным Королевством Украине снарядов, которые содержат обедненный уран, не приведут к ядерной эскалации конфликта. Такое заявление сделал глава британского МИД Джеймс Клеверли, написал ТАСС.

«Ядерной эскалации нет. Единственная страна, которая говорит о ядерных аспектах, — Россия», — сказал Клеверли.

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Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о решении поставить украинской стороне снаряды с повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники и содержащие обедненный уран. Британское военное ведомство сочло обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов. Министерство напомнило, что этот металл используют десятилетиями. Реакцию российских властей в Соединенном Королевстве расценили как попытку ввести в заблуждение.

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Посольство РФ в Лондоне предупредило Великобританию, что такой шаг может привести к эскалации конфликта. Кроме того, использование боеприпасов может негативно отразиться на здоровье мирных граждан.