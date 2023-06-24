Власть 24 июня 2023, 23:31 Попытка мятежа в России не повлияла на спецоперацию Песков: попытка вооруженного мятежа в России не окажет влияния на ход СВО РИА «Новости»

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Ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» никак не повлияет на ход специальной военной операции на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на пресс-конференции, написало РИА «Новости».

«Наши борцы на передней линии проявляют героизм, успешно отражают контрнаступление ВСУ. СВО будет продолжаться», — сказал он.

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По словам представителя Кремля, ситуацию с ЧВК «Вагнер» урегулировали без потерь. Уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Пригожина будет прекращено.

Ранее Песков сообщил, что предприниматель уйдет в Белоруссию. Чем основатель ЧВК «Вагнер» будет там заниматься не уточнялось.

Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера Александра Лукашенко об остановке движения на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.

Предприниматель стал фигурантом уголовного дела после призывов к вооруженному мятежу в России. Президент Владимир Путин назвал ситуацию вокруг ЧВК ударом в спину и предательством.