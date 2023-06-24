Общество 24 июня 2023, 23:00 Песков заявил о прекращении уголовного дела против Пригожина Пресс-секретарь президента Песков: уголовное дело против Пригожина прекратят РИА «Новости»

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Уголовное дело в отношении предпринимателя Евгения Пригожина прекратят, он уедет в Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Представитель Кремля не уточнил, чем Пригожин будет заниматься в Белоруссии. По словам Пескова, ситуацию с главой ЧВК «Вагнер» разрешили без дальнейших потерь, также удалось избежать повышения уровня напряженности.

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Пресс-секретарь российского лидера также уточнил, что часть желающих бойцов группировки сможет подписать контракты с Минобороны РФ.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин согласился остановить движение бойцов после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Беседа между ними продлилась весь день.

Позже глава группировки объявил об уходе ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря. По его словам, бойцы вышли 23 июня на «Марш справедливости» и не дошли до Москвы 200 километров.

Днем 24 июня президент России Владимир Путин по телефону проинформировал белорусского коллегу о ситуации в стране.