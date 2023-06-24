Важное 24 июня 2023, 20:20 Пригожин остановил продвижение ЧВК «Вагнер» после переговоров с Лукашенко Пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко и Пригожина РИА «Новости»

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин согласился остановить движение бойцов после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы союзной республики сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Там отметили, что президент России Владимир Путин в ходе утренних переговоров договорился с белорусским коллегой о совместных действиях по ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер». В результате Лукашенко провел переговоры с основателем вооруженной группы и договорился об остановке дальнейшего продвижения и шагах по деэскалации обстановки.

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Беседа президента Белоруссии и Пригожина продолжалась весь день. По данным пресс-службы, это приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов частной военной компании «Вагнер».

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко утром в субботу, 24 июня. Он проинформировал коллегу о ситуации в стране.

В обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что всех мятежников ждет неминуемое наказание и те, кто встал на путь шантажа, ответят перед законом и народом.