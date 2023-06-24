Мир 24 июня 2023, 22:07 Путин обсудил с Лукашенко результаты переговоров с Пригожиным Президент Белоруссии Лукашенко доложил Путину об итогах переговоров с главой ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых доложил об итогах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Об этом со ссылкой на пресс-службу главы союзной республики сообщил Telegram-канал«Пул Первого».

«Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК „Вагнер“. Путин поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — говорится в сообщении.

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин согласился остановить движение бойцов после разговора с Лукашенко. Также они обсудили шаги по деэскалации обстановки. Беседа президента Белоруссии и Пригожина длилась весь день.

Позже глава ЧВК «Вагнер» сообщил, что бойцы группировки развернули свои колонны и направились в обратном направлении.

Путин во время утренних переговоров проинформировал белорусского коллегу о ситуации в стране и о совместных действиях по ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер».