Власть 06 декабря 2022, 12:15 Французы пришли в восторг от видео поездки Путина по Крымскому мосту Читателям газеты Le Figaro понравилась поездка президента России Путина по Крымскому мосту

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Президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту и проинспектировал его ремонт после октябрьского теракта. Читатели французской газеты Le Figaro пришли в восторг от видео из салона автомобиля, которым управлял глава государства.

Президент сел за руль Mercedes и проехал по правой части моста через Керченский пролив. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал ему, что после взрыва рабочие заменили четыре пролета. Металлоконструкции привезли из Воронежа, Кургана и Тюмени, а строители справились за 56 дней, хотя обычно такие работы отнимают от полугода до года. Теперь начнется ремонт левой части Крымского моста.

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Читатели оставили под статьей почти сотню комментариев. Они заметили, что Путин рискнул, проехав по мосту сразу после ремонта. Пользователи обратили внимание, как крепко российский лидер держал руль, и предположили, что он брал уроки вождения.

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«Вау, какой мужчина! Как храбро!» — написали в Сети.

Читателей приятно удивило, что президент России лично сел за руль, а многие даже не поверили, что это был он, и в шутку предположили, что на видео двойник.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, бомба находилась в грузовике. Огонь перекинулся на семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два пролета, несколько человек погибли.

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