ФСБ установила подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту | 360°

Важное 09 октября 2022, 20:28 Поделиться Telegram

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Viber ФСБ установила подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту Глава СК Бастрыкин: ФСБ установила подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту

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ФСБ установила подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства обсудил ход расследования уголовного дела с президентом Владимиром Путиным.

Глава СК доложил президенту, что в подготовке взрыва на Крымском мосту украинским спецслужбам помогали россияне и граждане других стран. Владимир Путин назвал случившееся терактом, сообщил ТАСС. По словам главы государства, нет никаких сомнений в том, что это преступление направлено против критически важной российской гражданской инфраструктуры.

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Александр Бастрыкин заявил, что по факту взрыва на Крымском мосту возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Он отметил, что правоохранители установили маршрут, по которому двигался взорвавшийся грузовик, сообщило РИА «Новости». По его словам, автомобиль проследовал по территории Болгарии, Грузии, Армении, затем по Северной Осетии и Краснодару.

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«Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — заявил Бастрыкин.

Взрыв на Крымском мосту случился накануне утром. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), взорвался грузовик, из-за чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и частично обрушились автомобильные пролеты.

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