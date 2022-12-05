Транспорт 05 декабря 2022, 18:18 Песков объяснил выбор автомобиля, на котором Путин проехал по Крымскому мосту Песков: Путин ехал по Крымскому мосту на Mercedes, чтобы не гонять «лишние» машины YouTube

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Президент России Владимир Путин выбрал для поездки по Крымскому мосту Mercedes, поскольку на месте был именно такой автомобиль. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на заданный вопрос.

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Журналисты поинтересовались, почему Путин предпочел Mercedes, а не остановил свой выбор, например, на президентском Aurus.

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Президент России 5 декабря побывал на Крымском мосту, выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснулинна о ремонтных работах на переправе и пообщался со строителями. Он лично сел за руль иномарки и проехал по автомобильной части моста.

Глава государства также призвал обеспечить надежное сообщение с полуостровом по суше.