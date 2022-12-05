05 декабря 2022, 18:18
Песков объяснил выбор автомобиля, на котором Путин проехал по Крымскому мосту
Песков: Путин ехал по Крымскому мосту на Mercedes, чтобы не гонять «лишние» машины
Президент России Владимир Путин выбрал для поездки по Крымскому мосту Mercedes, поскольку на месте был именно такой автомобиль. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.
«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на заданный вопрос.
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Журналисты поинтересовались, почему Путин предпочел Mercedes, а не остановил свой выбор, например, на президентском Aurus.
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Президент России 5 декабря побывал на Крымском мосту, выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснулинна о ремонтных работах на переправе и пообщался со строителями. Он лично сел за руль иномарки и проехал по автомобильной части моста.
Глава государства также призвал обеспечить надежное сообщение с полуостровом по суше.
Крымский мост
Владимир Путин
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