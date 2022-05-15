Победа на Евровидении участников от Украины — группы Kalush Orchestra — показала, что сейчас в тренде унижать Европу. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на Евровидении в Турине с песней Stefania. По итогам зрительского голосования и оценок жюри представители Украины получили 631 балл. Группа победила с большим отрывом. Вторую строчку заняла Великобритания, набравшая 466 голосов. В тройку лидеров вошла также Испания, набравшая 459 баллов.

После финального выступления лидер группы Олег Псюк со сцены призвал «помочь Мариуполю и „Азовстали“ прямо сейчас». По правилам конкурса любые политические призывы запрещены. Однако в этом случае Европейский вещательный союз (ЕВС) охарактеризовал такой поступок «скорее как гуманитарный жест, чем как политический».

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с «360» высказал мнение, что поддержка Kalush Orchestra на 80% имела политическую подоплеку. По его словам, все стало очевидно еще в первом полуфинале, когда солист в конце выступления сказал: «Спасибо за поддержку Украины». Если отбросить политический фактор, по мнению Бабичева, Kalush Orchestra могли бы войти в десятку.