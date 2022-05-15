Евровидение завершилось. Каким мог быть финал без политической подоплеки

В Турине завершилось Евровидение. Россию на конкурс не позвали, а в фаворитах сразу же оказалась Украина. Ей пророчили победу и музыкальные эксперты, и букмекеры. Прогнозы сбылись — группа Kalush Orchestra заняла первое место.

Победа на 80% стала политической

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с «360» высказал мнение, что поддержка Kalush Orchestra на 80% имела политическую подоплеку. Он отметил, что все стало очевидно еще в первом полуфинале, когда солист в конце выступления сказал: «Спасибо за поддержку Украины».

«Но мы же понимаем, что стоит за этой фразой „спасибо за поддержку“. Это не о поддержке в данную минуту на этой сцене, это о поддержке в целом», — отметил собеседник «360».

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В финале Kalush Orchestra тоже привлекли к себе внимание своим высказыванием. После своего выступления лидер украинской группы Олег Псюк со сцены призвал «помочь Мариуполю и „Азовстали“ прямо сейчас». Но организатор Евровидения заявил, что в контексте событий в этой стране высказывания артистов носят «гуманитарный характер, а не политический».

По оценке Бабичева, финал Евровидения в Турине стал одним из самых ярких и сильных за последние годы. В конкурсе участвовали финская группа The Rasmus, звезда TikTok Сэм Райдер. Как минимум пять-семь артистов точно могли претендовать на победу.

Бабичев обратил внимание, что Украина навряд ли сможет провести конкурс в следующем году. Поэтому он спрогнозировал открытую борьбу за это право. Критик напомнил, что по правилам, если страна-победительница не может принять Евровидение, то эту миссию берут на себя страны-организаторы. Среди них, в частности, Великобритания, Италия, Германия и Испания.

«Испания уже за день до финала откровенно говорила о том, какие города могли бы принять конкурс», — отметил он.

Альтернативный финал

Если отбросить политический фактор, по мнению Бабичева, Kalush Orchestra могли бы войти в десятку. Критик поставил бы их с 7-го по 10-е место. Он отметил, что представлявшая Украину в прошлом году группа Go_ А была намного интереснее и сильнее. Они смогли сделать карьеру в Европе, несмотря на то, что не победили (заняли пятое место). Их номер был намного крепче, солистка интереснее, песня подходила под формат Евровидения.

«Что касается этого года — это просто хороший крепкий сценический номер безотносительно Евровидения. То есть это просто могло бы быть в сборном концерте на каком-нибудь европейском мероприятии. Но сказать, что там какой-то вау-эффект, к которому мы привыкли, нет», — отметил Бабичев.

Критик напомнил о группе Маneskin, которая выиграла конкурс в 2021 году. Тогда они тоже очень отличались от своих конкурентов. Многие отмечали, что и по року уже все соскучились, и хотелось увидеть наверху турнирной таблице рок-группу.

Участники группы Maneskin. Источник фото: РИА «Новости»

«И смотрите, это ответ всем скептикам, которые говорят, что Евровидение уже давно не рождает никаких звезд. Мол, кого вы назовете, кроме ABBA? Ну извините, вот ответ прошлого года. Сейчас Маneskin — звезды всех ковровых дорожек, всех церемоний. И за это они должны сказать спасибо Евровидению», — добавил собеседник «360».

Среди других участков Евровидения-2022 он отметил Сербию с очень нестандартным номером. По его словам, такой в хорошем смысле вакханалии он не видел на сцене уже давно. Многие отмечали Италию, но, по мнению Бабичева, это больше дань уважения стране-хозяйке конкурса. Также специалист не разделил восторга многих зрителей от выступления шведской певицы.

Какие могли быть шансы у России

Россию на Евровидении должна была представлять 18-летняя незрячая джазовая певица Ярослава Симонова. Бабичев отметил, что у нее за плечами был большой опыт участия в разных фестивалях, она победила в телевизионном конкурсе. Если бы была достойная песня, по его мнению, она вполне могла оказаться и в пятерке, и даже в тройке финалистов.

«Трудно гадать, мы не слышали материала. Я склонен считать, что на конкурсе тем не менее важна песня. Я знаю, что она крепкая джазовая певица. Не было бы повторения истории с Юлей Самойловой, с которой многие проводят параллель. Но Юля была, мягко говоря, не совсем готова к конкурсу. Здесь же за плечами уже бэкграунд. Человек обкатанный, с какой-то школой. Если бы при всех прочих качествах была бы и песня интересная, этот материал мог бы раскрыть ее во всей красе», — добавил он.

Россия славится тем, что мы все-таки выбираем не путь фриков, мы выбираем крепкие номера с сильными вокалистами и вокалистками Евгений Бабичев музыкальный критик.

По его мнению, тезис о том, что на Евровидение надо ехать за победой, устарел. На конкурс нужно ехать, чтобы хорошо показать себя, отметил он. Поэтому, как подчеркнул Бабичев, когда его спрашивают, стоит ли возвращаться на Евровидение, ответ у него один: однозначно стоит.

«Кто подумал об артистах, которые на один вечер получают эфир во всех европейских телеканалах в прайм-тайм и имеют возможность познакомить зрителей со своим творчеством и в принципе с русской культурой, особенно если мы поем на русском языке? От этого отказываться нельзя», — сказал эксперт.

Источник фото: Pixabay

Бабичев подчеркнул, что от того, что российские артисты не всегда побеждали, никто не стал меньше гордиться уровнем, который показывает страна на конкурсе.

Россия присылала своих артистов на Евровидение с 1994 года. Недопуск к конкурсу, помимо этого года, случался еще три раза. В 1998, 1999 годах помешали правовые причины, а в 2017 году Евровидение проходило в Киеве и Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Юлии Самойловой. Она выступила на конкурсе в 2018 году.

Сломанное солнце

Он также обратил внимание, что в этом году Евровидение больше похоже на фестиваль Сан-Ремо. Обычно на сцене бывает много постановок, все привозят какие-то декорации, придумывают какие-то необычные ходы, компьютерную графику. Но в первом и втором полуфиналах этого не было.

«Говорят, что у них некоторые технические проблемы со сценой. Солнце, которое стоит на сцене, должно было вращаться, и делегациям сообщили, что вы можете это использовать. Но за два дня буквально стало известно, что вода, которая выливается там, как водопад, что-то залила, поэтому солнце просто встало, его заклинило. Многим пришлось буквально тут же номера перекраивать», — отметил Бабичев.

В итоге первый полуфинал получился похожим на концерт из 17 номеров. Второй все-таки был уже более ярким, было больше драйвовых песен, использовались разные эффекты, фейерверки. Это уже было похоже на шоу, к которому все привыкли.

Технические проблемы, к слову, были не единственным моментом, который несколько испортил впечатление зрителей от просмотра. Накануне поклонники латвийской группы Citi Zeni и албанской певицы Ронелы Хаяти обвинили организаторов в фальсификации и потребовали пересчета голосов, сообщило издание The Mirror.