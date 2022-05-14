Kalush Orchestra нарушили правила Евровидения и произнесли со сцены политический лозунг

Участники Евровидения от Украины — Kalush Orchestra — нарушили правила песенного конкурса. Музыканты произнесли политический лозунг со сцены.

После своего выступления лидер Kalush Orchestra Олег Псюк призвал «помочь Мариуполю и „Азовстали“ прямо сейчас».

Ранее проигравшая в национальном отборе Алина Паш, в социальных сетях призвала участников от Украины на Евровидении заявить об оставшихся на «Азовстали» боевиках батальона «Азов»*. Она написала, что прекрасно знает правила конкурса, но просит музыкантов пойти на этот риск.

Украинским участникам пророчат победу на Евровидении в Турине. С таким прогнозом согласился музыкальный критик Евгений Бабичев. Он поделился с «360» своей оценкой выступления группы Kalush Orchestra в полуфинале. Он отметил, что в случае победы Украины, безусловно, можно говорить о том, что эта поддержка на 80% имеет политическую подоплеку.

Российский певец Филипп Киркоров приехал на Евровидение в Турин. Он отметил, что находится там в качестве приглашенного гостя. Артист согласился с мнением о том, что, вероятнее всего, победа достанется Kalush Orchestra, написали «Дни.ру».

*«Азов» — запрещенное в России националистическое объединение.