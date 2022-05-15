Призыв Kalush Orchestra организатор Евровидения счел «гуманитарным, а не политическим»

Организатор Евровидения после выступления на конкурсе представителей Украины — группы Kalush Orchestra — заявил, что в контексте событий в этой стране высказывания артистов носят «гуманитарный характер, а не политический».

Финал Евровидения проходит в Турине в ночь на воскресенье, 15 мая. Солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления прямо со сцены призвал «помочь Мариуполю и „Азовстали“ прямо сейчас».

«Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления (группы) Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», — сообщил ответ на запрос немецкого агентства dpa организатор Евровидения — Европейский вещательный союз (ЕВС). Его процитировало РИА «Новости».

По правилам Евровидения на конкурсе действует запрет на политические лозунги.

Kalush Orchestra пророчат победу на Евровидении в этом году. С таким прогнозом согласился музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с «360» он поделился своей оценкой выступления украинских участников в полуфинале. По его словам, что в случае победы Украины, безусловно, можно говорить о том, что эта поддержка на 80% имеет политическую подоплеку.