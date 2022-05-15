Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем музыкального конкурса Евровидение-2022. Коллектив выступил с песней Stefania и набрал 631 балл.

Представители Украины получили 631 балл по итогам зрительского голосования и оценок жюри. Группа победила в конкурсе с большим отрывом. На втором месте оказалась Великобритания, набравшая 466 голосов. Замкнула тройку лидеров Испания с суммой 459 баллов.

Финал Евровидения проходил в ночь на 15 мая в Турине. После выступления солист Kalush Orchestra Олег Псюк призвал «помочь Мариуполю и „Азовстали“ прямо сейчас». Его заявление прозвучало прямо со сцены в прямом эфире.

Согласно правилам Евровидения, за политические лозунги участников ждет дисквалификация. Но организаторы конкурса посчитали, что в контексте событий на Украине высказывания артистов носят «гуманитарный характер, а не политический».

Украинской группе пророчили победу на Евровидении задолго до начала песенного конкурса. При этом музыкальный критик Евгений Бабичев отмечал, что поддержка Kalush Orchestra на 80% имела политическую подоплеку.