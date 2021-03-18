Путин припомнил детское выражение в ответ на слова Байдена

Президент Владимир Путин ответил на жесткие высказывания Джо Байдена. Российский лидер пожелал коллеге здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется».

«Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: „Кто как обзывается, тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такое же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», — заявил российский президент.

Путин подчеркнул, что в Соединенных Штатах живут честные, порядочные, душевные люди, которые хотят жить с нами в мире и дружбе, но что касается американского истеблишмента, то его сознание складывалось в непростых условиях.

«Освоение Американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят. Прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий. И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением», — добавил Путин.

По словам российского лидера, руководствуясь именно такими соображениями, руководство Штатов решает свои внутренние и внешние проблемы. В качестве примера Путин напомнил, что США — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, причем против неядерного государства.

17 марта президент Соединенных Штатов Джо Байден в эфире телеканала ABC назвал главу Российского государства Владимира Путина «убийцей». Он добавил, что наш президент ответит «за вмешательство» в выборы американского президента в 2020 году.