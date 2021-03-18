Путин предложил Байдену разговор в прямом эфире

Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Джо Байдену продолжить дискуссию. Но она должна пройти в «открытом режиме» и без задержек.

«В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн», — сказал Путин в эфире «России 24».

Он отметил, что это может быть интересно как для россиян, так и для американцев и жителей других стран.

«На нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что готов провести этот разговор в пятницу, 19 марта, или в понедельник. Соответствующее поручение он пообещал дать Министерству иностранных дел. Путин отметил, что готов в любое удобное для американского коллеги время.

Заочная дискуссия между президентами началась с интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

В ответ российский лидер пожелал своему коллеге здоровья. При этом Путин отметил, что часто люди видят в других отражение своих собственных качеств.

«Из этого исходя, мы оцениваем действия собеседника», — отметил Путин. В качестве аргумента своих слов он привел дразнилку времен своего детства: «кто как обзывается, тот тем и называется».

Путин напомнил, что история США началась с истребления индейских племен. После последовал долгий период рабства, а после сегрегации, последствия которой сотрясают Америку до сих пор. Этот период в США до сих пор не преодолен, иначе не объяснить появление движения Black Lives Matter.

Именно такими способами Вашингтон решает свои внутренние и внешние проблемы, перенося их на то, что вокруг, вместо того, чтобы обратить внимание на себя.