Байден пообещал вновь поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден пообещал вновь выйти на связь с главой России Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — заявил Байден, его слова процитировало РИА «Новости».

Президент Соединенных Штатов в эфире телеканала ABC назвал главу Российского государства Владимира Путина «убийцей». Еще он добавил, что руководитель России ответит «за вмешательство» в выборы американского президента в 2020 году.

Путин же в ответ пожелал американскому коллеге здоровья, а также припомнил детскую поговорку и истребление индейцев в США. После этого российский лидер предложил Байдену провести разговор в прямом эфире.

На днях, 16 марта, в Штатах рассекретили доклад разведки, в котором говорится что Россия якобы пыталась помешать победе Байдена на президентских выборах и хотела помочь Дональду Трампу остаться в кресле главы государства. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала новые антироссийские санкции на основе этих разведданных. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали доклад очередным набором безосновательных обвинений в адрес нашей страны.