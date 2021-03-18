Лингвист разъяснил истинное значение слов Байдена о Путине

Лингвист Александр Пиперски прокомментировал слова о Байдена о Путине. Он пришел к выводу, что вряд ли в словах президента США возможна двусмысленность. Однако разница в языковом аспекте все-таки есть.

«Я думаю, что слово неполностью пересекается с русским по значению. В том смысле, что когда мы говорим по-русски слово „убийца“, то мы отчасти имеем в виду конкретное действие, а в английском языке слово применяется намного шире», — рассказал кандидат филологических наук Александр Пиперски в комментарии для «360».

Он добавил, что по-русски можно сказать при большом желании «Сталин убийца», хотя он не убивал никого лично. В английском языке слово killer будет иметь более широкую коннотацию. В нем меньше конкретики, отметил филолог.

При этом он отметил, что высказывание вряд ли можно трактовать иначе. По его мнению, это единственное значение, где отличаются только оттенки употребления.

«Однако никакой двусмысленности здесь все-таки нет», — подытожил Пиперски.

Накануне Джо Байден позволил себе грубые высказывания в адрес президента Владимира Путина. Он заявил, что Россия «заплатит за вмешательство в выборы в США». Также американский лидер утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского коллегу убийцей.