Власть 21 апреля 2023, 18:55 Аккаунты 15 известных блогеров внесли в реестр Роскомнадзора Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации аккаунты 15 блогеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Роскомнадзор расширил реестр запрещенной информации, внеся в него ссылки на аккаунты в Twitch, Telegram и Kick 15 блогеров, рассказала ТАСС глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, власти ограничили доступ к страницам Егора Крида, Гусейна Гасанова, Андрея Бурима и других.

Мизулина заявила, что ведомство направило руководству платформ требование об ограничении доступа к страницам знаменитостей на территории страны.

Реклама

«Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино», — рассказала глава Лиги безопасного интернета.

В реестре оказалась ссылка и на аккаунт блогера Некоглая. В середине февраля МВД объявило его в розыск. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье о клевете в адрес Екатерины Мизулиной. По ее словам, он также отметился угрозами убийством.

Осенью прошлого года Некоглая выдворили из России за нарушение миграционного законодательства. До этого он отметился скандальным роликом, в котором спародировал российского военного, отбрасывавшего украинские снаряды.