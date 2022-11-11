Знаменитости 11 ноября 2022, 16:32 Некоглай признался, что чувствует себя животным, и попросил прощения Блогер Некоглай назвал большой ошибкой съемку пародии на российского солдата Соцсети

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Блогер Некоглай (Николай Лебедев) извинился за пародию, которую снял на российского солдата, отбившегося от украинских снарядов. По словам тиктокера, сейчас он осознал, что совершил большую ошибку, и чувствует себя как животное.

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«Я каюсь, мне очень стыдно. Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, я бы не выжил. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно», — сказал Некоглай в видеообращении. Запись опубликовало РИА «Новости».

Пресненский суд Москвы приговорил блогера к депортации из России за нарушение миграционного законодательства. Защита обжаловала это решение, но Мосгорсуд 11 ноября отказался изменить приговор. Тиктокера вышлют в Молдавию.

Сам Некоглай на заседании суда сказал, что раскаивается в содеянном. Он добавил, что сам хочет, чтобы его скорее выслали из России. На заседании блогер появился уже с лысой головой. По данным Telegram-канала Mash, волосы тиктокеру сбрили в центре для мигрантов.