11 ноября 2022, 16:32
Некоглай признался, что чувствует себя животным, и попросил прощения
Блогер Некоглай назвал большой ошибкой съемку пародии на российского солдата
Блогер Некоглай (Николай Лебедев) извинился за пародию, которую снял на российского солдата, отбившегося от украинских снарядов. По словам тиктокера, сейчас он осознал, что совершил большую ошибку, и чувствует себя как животное.
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«Я каюсь, мне очень стыдно. Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, я бы не выжил. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно», — сказал Некоглай в видеообращении. Запись опубликовало РИА «Новости».
Пресненский суд Москвы приговорил блогера к депортации из России за нарушение миграционного законодательства. Защита обжаловала это решение, но Мосгорсуд 11 ноября отказался изменить приговор. Тиктокера вышлют в Молдавию.
Сам Некоглай на заседании суда сказал, что раскаивается в содеянном. Он добавил, что сам хочет, чтобы его скорее выслали из России. На заседании блогер появился уже с лысой головой. По данным Telegram-канала Mash, волосы тиктокеру сбрили в центре для мигрантов.
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