Мир 11 октября 2022, 08:28 Поделиться Telegram

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Viber Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины — СМИ РИА «Новости»: в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщило РИА «Новости». В ряде Telegram-каналов появились данные об ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

По информации эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ТЭС атаковали два дрона-камикадзе «Герань-2». Об этом он сообщил в своем Telegram, но никаких подробностей не привел.

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Накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В результате в Киеве и еще восьми регионах Украины были повреждены 11 важных объекта инфраструктуры, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

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Во многих областях страны сейчас наблюдаются проблемы со связью, водой и светом. С 11 октября Украина прекратит экспорт электроэнергии в Евросоюз, сообщили в Минэнерго страны.

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