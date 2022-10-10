Украина прекратит поставки электроэнергии в страны ЕС после обстрелов | 360°

Мир 10 октября 2022, 19:16 Поделиться Telegram

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Viber Украина прекратит поставки электроэнергии в страны ЕС после обстрелов Минэнерго: Украина прекратит экспорт электроэнергии в ЕС с 11 октября РИА Новости

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Украина из-за ракетных обстрелов прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября. Об этом заявили в министерстве энергетики страны.

«Сегодняшний ракетный удар, который поразил тепловую генерацию и электрические подстанции, вынудил Украину приостановить экспорт электроэнергии с 11 октября 2022 года для стабилизации собственной энергетической системы», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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В министерстве уточнили, что Украина экспортировала электроэнергию в ЕС, а также «отдельными линиями к Молдавии и Польше».

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Ранее сообщалось, что жители Кривого Рога столкнутся с временным ограничением на потребление электроэнергии. Из-за необходимости экономии уличное освещение будет частично отключено. Предпринимателей он попросил выключить все рекламные вывески. Кроме того, после сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество.

Президент России Владимир Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины.

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