Украинские войска обстреляли Красный Лиман. Местный житель получил ранения, сообщил в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ обстреляли Красный Лиман, ранен мужчина», — сообщили военные.

Кроме того, пострадал мирный житель поселка Ясное. Гражданским посоветовали не выходить из дома без крайней необходимости.

Утром 15 августа украинские военные, по информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, атаковали Куйбышевский и Кировский районы Донецка, Никитовский район Горловки. Они использовали снаряды калибром 122, 152 и 155 миллиметров.

Красный Лиман освободили от националистов в начале июня. Местные жители обрадовались приходу войск ДНР, помогли полиции и военной комендатуре зачистить город от диверсионных групп противника.

Украинские политики признались в подготовке диверсий. Бывший депутат Рады Илья Кива сообщил, что войска собираются устроить подрыв на Запорожской АЭС, а депутат Верховой рады Украины Алексей Гончаренко рассказал о помощи Великобритании в разработке плана удара по Крымскому мосту.