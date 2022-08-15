Украинские боевики обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские боевики нанесли очередной удар по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня (СЦКК ДНР).

Под огнем националистов оказались Куйбышевский и Кировский районы города, боевики выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Нацисты вели обстрел со стороны населенных пунктов Первомайское и Нетайлово.

Накануне заместитель главы Мининформа Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что Союзные войска прорвали оборону украинской армии со стороны населенного пункта Угледар. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что войска продолжают наступление по четырем направлениям, вытесняя боевиков с их позиций.

Также официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщал вчера, что за сутки ВС России уничтожили до 75 националистов.