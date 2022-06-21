Силы ДНР сообщили о поиске диверсионных групп в Красном Лимане

Полиция МВД ДНР и военные комендатуры Красного Лимана организовывали поиск диверсионных групп противника. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

«Был проведен опрос мирных жителей и были проверены места, где мог находиться противник», — сообщил корреспондент Народной милиции ДНР Павел Грузин.

По его словам, местные жители были рады видеть силы ДНР и поддерживали поиск.

«Мы очень рады, что пришли русские», — сказала местная жительница Галина.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в начале июня об освобождении большей части Донбасса. В частности, он сообщил, что под контроль российских военных перешли такие населенные пункты, как Красный Лиман и Святогорск.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости прекратить геноцид и издевательства над жителями Донбасса.