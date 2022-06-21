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    21 июня 2022, 09:18

    Силы ДНР сообщили о поиске диверсионных групп в Красном Лимане

    Народная милиция сообщила о поиске диверсионных групп в Красном Лимане

    Александр Иванов

    Полиция МВД ДНР и военные комендатуры Красного Лимана организовывали поиск диверсионных групп противника. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

    «Был проведен опрос мирных жителей и были проверены места, где мог находиться противник», — сообщил корреспондент Народной милиции ДНР Павел Грузин.

    По его словам, местные жители были рады видеть силы ДНР и поддерживали поиск.

    «Мы очень рады, что пришли русские», — сказала местная жительница Галина.

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в начале июня об освобождении большей части Донбасса. В частности, он сообщил, что под контроль российских военных перешли такие населенные пункты, как Красный Лиман и Святогорск.

    Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости прекратить геноцид и издевательства над жителями Донбасса.