Украинский депутат рассказал о переговорах с Великобританией об ударе по Крымскому мосту

Великобритания и Украина обсудили на полях саммита НАТО в Мадриде план удара по Крымскому мосту, заявил депутат Верховой рады Украины Алексей Гончаренко. Его процитировали «Известия».

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат приложил две иллюстрации: фотографию с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и экс-премьером Борисом Джонсоном, а также отрывок эфира телеканала «Россия 1», на котором эксперт Игорь Коротченко рассказал, что Украина разрабатывает план нападения на Крымский мост пол личным руководством британского военного министра.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в июле заявил, что ВСУ нападут на Крымский мост, как только появится техническая возможность. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил, что это обернется для Украины сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия, а зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев пообещал украинским властям «одномоментный Судный день».