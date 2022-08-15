Киев готовится к спецоперации по подрыву Запорожской атомной станции (ЗАЭС), к ней привлекут сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, написал в Telegram-канале бывший депутат Рады Илья Кива.

По его словам, эти специалисты уже совершали подобные теракты в Приднестровье. Кива добавил, что украинские власти начали информационную подготовку. В качестве доказательств своих слов он напомнил заявления главы МВД Украины Дениса Монастырского, рассуждавшего о «трагедии» на станции.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром. Здесь находятся шесть энергоблоков — станция является самой мощной в Европе. С весны она перешла под контроль ВС РФ, однако реакторы обслуживают украинцы. В МИД России подчеркивали — это необходимо для обеспечения безопасности на объекте.

Несмотря на потенциальную угрозы, ВСУ обстреливают территорию ЗАЭС. Только присутствие России на станции спасает мир от очередной техногенной катастрофы.