Зеленский уволил первого замсекретаря Совета нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко, сообщили «Известия».

«Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — написано в указе.

В июле Владимир Зеленский отстранил от работы генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, уволил послов Украины в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Незадолго до этого он снял с должности послов в Грузии, Иране, Португалии, Словакии и Ливане. Кроме того, Верховная рада Украины уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена по правам человека.