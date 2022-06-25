Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

Посольства Украины в Грузии, Иране, Португалии, Словакии и Ливане остались без руководителей. Документ об увольнении глав дипмиссий подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это следует из данных документов, опубликованных на сайте офиса украинского лидера.

Должности посла Украины в Иране лишилась Сергей Бурдиляк, из Грузии в Киев вернулся Игорь Долгов, посольство в Словакии оставил Юрий Мушка, Португалию покинула Инна Огнивец, а Ливан оставил Игорь Осташ.

О причинах увольнения послов не сообщается. Новых руководителей дипмиссий в эти страны Зеленский не назначил. При этом украинский лидер подписал указ о назначении послом в Таджикистане Валерия Евдокимова, а Василия Мирошниченко — послом в Новой Зеландии.