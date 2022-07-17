Зеленский отстранил от должностей главу СБУ и генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Информация об этом появилась на сайте главы государства.

«В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины „О правовом режиме военного положения“ постановляю: отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности Генерального прокурора», — говорится в указе.

Обязанности генпрокурора возьмет на себя ее заместитель Алексей Симоненко. Другим указом Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова. Информации о том, кто займет его место, пока нет.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о предстоящих переговорах с Зеленским. Как утверждает лидер, у него есть решение конфликта на Украине.