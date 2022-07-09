Зеленский уволил послов Украины в четырех странах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении послов сразу в четырех странах: Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Документы опубликовали на сайте политика.

Согласно указам, Любовь Непоп лишилась поста посла в Венгрии, Вячеслав Яцюк — должности посла в Норвегии, Евгений Перебийнос — в Чехии. Игорь Полиха, уволенный с поста посла Украины в Индии, также представлял эту страну на Шри-Ланке, в Бангладеш, Непале и на Мальдивах.

Причины такой дипломатической чистки не называются. Помимо этого, свой пост потерял посол Украины в Германии Андрей Мельник. Дипломат занимал эту должность восемь лет и успел за это время не раз оказаться в центре скандала из-за оскорбительных заявлений. В частности, канцлера Германии Олафа Шольца он назвал «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался приехать в Киев.