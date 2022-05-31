Рада уволила омбудсмена по правам человека

Украинские депутаты проголосовали за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного Верховной рады по правам человека. Об этом рассказал депутат Ярослав Железняк, передало РИА «Новости».

За увольнение Денисовой проголосовали большинство депутатов.

«Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовали 234 депутата», — сообщил Железняк.

Нового омбудсмена в Раде сегодня не назначали, добавил депутат.

Накануне Денисова заявила, что в Верховной раде «по команде» офиса президента Украины Владимира Зеленского собираются объявить ей недоверие. Это и произошло. Во вторник депутаты собрали подписи о выражении недоверия Денисовой, а потом проголосовали за ее увольнение. Она была омбудсменом Рады с марта 2018 года.

Украинские СМИ писали, что среди депутатов партии «Слуга народа» уже якобы отобрали кандидатов на смену Денисовой, среди которых упоминались Марьяна Безуглая, Александр Качура и Николай Тищенко.