Зеленский уволил начальников СБУ в 3 регионах

Начальники управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Тернопольской и Львовской областях отправились в отставку. Их уволил украинский президент Владимир Зеленский, сообщили «Известия».

«Уволить Зайца Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», — говорится в одном из указов.

Во Львовской области президент снял с должности Артема Бондаренко, а в Тернопольской — Юрия Борейчука.

В июле Владимир Зеленский уволил генпрокурора страны Ирину Венедиктову, главу СБУ Ивана Баканова, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко, послов в нескольких странах, в том числе скандально известного Андрея Мельника в Германии.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев предположил, что раскол в СБУ между «старой гвардией» и «молодой кровью» стал постановкой под руководством западных наставников.