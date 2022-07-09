Посол Украины в Германии Мельник уволен

Занимавшего должность посла Украины в Германии Андрея Мельника уволили с должности. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия» — говорится в тексте документа.

О скором увольнении украинского дипломата немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали в начале этой недели. Но собеседники делали прогноз на уход Мельника осенью. С инициативой о переводе посла на новую работу выступил МИД Украины.

Причиной такого решения стали скандальные заявления Мельника о причастности боевиков националистических движений Украины к массовым убийствам поляков и евреев во время Второй мировой войны.

Заявления дипломата вызвали жесткую реакцию в Польше и Израиле. Мельника обвинили в фальсификации истории и умаления значения темы холокоста.

Кроме того глава украинской дипмиссии позволил себе оскорбления в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, когда назвал его «обиженной ливерной колбасой» после его отказа поехать в Киев. После дипломат извинился за неуместное сравнение.

Пост посла в Германии Андрей Мельник занимал восемь лет. Кто придет ему на смену неизвестно. Но в отставку глава украинской дипмиссии отправился не один. Своих постов также лишились послы Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии, Индии, Непале, Бангладеш и Мальдивах.