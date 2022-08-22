Захарова назвала украинские власти «подделкой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что подделкой можно назвать всю украинскую власть. Так она прокомментировала высказывание главы МВД Украины Антона Геращенко о том, что опубликованное в СМИ фото удостоверения сотрудницы украинской Нацгвардии Натальи Вовк является фальшивым.

«Так обо всем киевском режиме можно сказать», — с иронией отметила она.

В понедельник члены хакерской группировки RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовали удостоверение Нацгвардии Украины полковника Натальи Вовк (в девичестве Шабан). Хакеры отметили, что 43-летняя украинка является военнослужащей полка «Азов»*. По их данным, она родилась 16 мая 1979 года в Мариуполе.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, которым управляла журналистка Дарья Дугина. ФСБ сообщила, что дело об убийстве раскрыли — его исполнителем назвали Наталью Вовк. По данным правоохранителей, женщина могла использовать свою 12-летнюю дочь для прикрытия преступления. Правоохранители рассказали, что после совершения теракта Вовк скрылась в Эстонии.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.