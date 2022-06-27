Зачистку химзавода «Азот» ведут бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» и Народной милиции ЛНР. Они показали РИА «Новости» боеприпасы и образцы западного оружия, которое бросили националисты.

«Находимо много всего. Последний раз вывезли восемь или десять коробок патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены», — рассказал боец «Ахмат» с позывным Кот.

Территория завода большая, есть подземные сооружения. Бойцы во время зачистки находят брошенное вооружение, схроны с импортными боеприпасами, пулеметы, в том числе американские и польские. Они аккуратно сложены под обломками плит. По словам бойцов, это означает, что националисты готовились к длительной обороне.

Военное командование Украины отдало приказ об отступлении из Северодонецка. Войска Луганской Народной Республики эвакуировали из бомбоубежища на территории «Азота» 170 мирных жителей. Их выводили группами по 10–20 человек. По информации МВД ЛНР, там удерживали около 600 человек, по данным Рамзана Кадырова — 800 гражданских.