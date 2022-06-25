Бомбоубежища «Азота» показали на видео

Войска Луганской Народной Республики эвакуировали мирных людей с завода «Азот» в Северодонецке. Видео с бомбоубежищами показала газета «Известия».

Мирных людей в целях безопасности эвакуировали из бомбоубежища группами по 10-20 человек. Всего в подземельях находились около 170 человек.

Среди эвакуированных есть семьи с детьми и животными.

Накануне заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщал, что захватившие территорию завода «Азот» в Северодонецке украинские боевики удерживали около 600 мирных жителей.

Днем 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмата» и ЛНР освободили с «Азота» примерно 800 человек.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что командование украинских войск приказало войскам отойти из Северодонецка на новые позиции.