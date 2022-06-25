Кадыров сообщил о переходе под контроль российских войск аэропорта Северодонецка

Российские войска взяли под контроль промышленную зону и аэропорт Северодонецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что сейчас на территории воздушной гавани идет зачистка от украинских боевиков.

«Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. <…> В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что с территории завода «Азот» освободили 800 мирных жителей.

«Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго», — оценил ситуацию в Северодонецке Кадыров.

Накануне заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что, по предварительной оценке, на территории завода «Азот», украинские боевики удерживают в заложниках около 600 мирных жителей.

Кроме того, назначенный Киевом глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что командование украинских войск приказало войскам отойти из Северодонецка на новые позиции.