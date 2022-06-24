ВСУ приняли решение оставить Северодонецк

Украинские войска оставят Северодонецк в Луганской Народной Республике. Соответствующее решение уже принято военным командованием. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Российские военные и луганские ополченцы контролируют Северодонецк и аэропорт, расположенный неподалеку от города. Украинские националисты продолжали удерживать территорию завода «Азот», откуда они ведут обстрел по городу. Вся территория республики освобождена, за исключением «Азота» и Лисичанска.

Ранее Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что националисты начали массово сдаваться в плен по всей линии фронта в районе Северодонецка и Лисичанска.