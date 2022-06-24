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    24 июня 2022, 22:06

    Названо число заложников боевиков ВСУ на заводе «Азот» в Лисичанске

    Помощник главы МВД ЛНР Киселев: ВСУ удерживает около 600 мирных жителей на заводе «Азот»

    Анатолий Минкин

    Захватившие территорию завода «Азот» в Лисичанске украинские боевики удерживают около 600 мирных жителей. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

    Названо число заложников боевиков ВСУ на заводе «Азот» в Лисичанске

    Он подчеркнул, что все попавшие на территорию промышленного предприятия стали заложниками украинских боевиков.

    «В заложниках они держат порядка 600 гражданских», — заявил Киселев.

    О блокировке Лисичанска с юга российской группой «Центр» сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что российские войска прорвали оборону ВСУ и после разгрома противника взяли южные районы города под контроль.