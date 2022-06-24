Названо число заложников боевиков ВСУ на заводе «Азот» в Лисичанске

Захватившие территорию завода «Азот» в Лисичанске украинские боевики удерживают около 600 мирных жителей. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Он подчеркнул, что все попавшие на территорию промышленного предприятия стали заложниками украинских боевиков.

«В заложниках они держат порядка 600 гражданских», — заявил Киселев.

О блокировке Лисичанска с юга российской группой «Центр» сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что российские войска прорвали оборону ВСУ и после разгрома противника взяли южные районы города под контроль.