Власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 10 мая. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также до 10 мая продлено постановление о запрете запуска фейерверков, петард и салютов.

Гладков уточнил, что решение по салюту на День Победы будет принято дополнительно.

«Желтый» уровень террористической опасности ввели 11 апреля, изначально он действовал до 25 апреля.

Жителей области призвали обращать внимание на появление незнакомых автомобилей и воздерживаться от пребывания в местах массового скопления людей.

Утром 1 апреля украинские националисты нанесли удар с вертолетов по нефтебазе в Белгороде, загорелись резервуары с топливом.