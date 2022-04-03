Взрыв произошел на границе Белгородской области с Украиной

Взрыв с разлетанием обломков произошел в населенном пункте Томаровка Белгородской области, граничащем с Украиной. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.

«Был хлопок, упали обломки на землю. Улицу оцепили, как положено. Разрушений и жертв нет», — написал он.

Медведев добавил, что прибывшие на место происшествия оперативные службы осмотрели обломки, установив, что они не представляют опасности.

«Движение скоро будет полностью восстановлено, уже убирают оцепление», — сообщил глава администрации.

Украинские националисты утром 1 апреля нанесли ракетный удар по терминалу хранения топлива в Белгороде. Атаку произвели с двух вертолетов, загорелось восемь резервуаров с горючим. Следственный комитет РФ позже возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».