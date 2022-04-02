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    02 апреля 2022, 14:51

    Следком возбудил уголовное дело по факту авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

    СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на нефтебазу в Белгороде

    Максим Зинкин

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» по факту авиаудара Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде 1 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

    Следком возбудил уголовное дело по факту авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

    «Лица из числа ВСУ на двух вертолетах с тяжелым вооружением вторглись в воздушное пространство РФ и произвели не менее четырех авиаударов по нефтебазе», — говорится в сообщении СК.

    Также глава СК Александр Бастрыкин поручил следствию установить личности всех причастных к теракту — как отдавших преступный приказ, так и исполнителей.

    После атаки ВСУ загорелось восемь емкостей с топливом, в ликвидации последствий приняли участие больше 170 спасателей и 50 единиц техники, включая пожарный поезд.

    Президент Украины Владимир Зеленский отказался дать какие-либо комментарии по поводу теракта.