Следком возбудил уголовное дело по факту авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» по факту авиаудара Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде 1 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«Лица из числа ВСУ на двух вертолетах с тяжелым вооружением вторглись в воздушное пространство РФ и произвели не менее четырех авиаударов по нефтебазе», — говорится в сообщении СК.

Также глава СК Александр Бастрыкин поручил следствию установить личности всех причастных к теракту — как отдавших преступный приказ, так и исполнителей.

После атаки ВСУ загорелось восемь емкостей с топливом, в ликвидации последствий приняли участие больше 170 спасателей и 50 единиц техники, включая пожарный поезд.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался дать какие-либо комментарии по поводу теракта.