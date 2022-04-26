ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области

Село Головчино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Повреждены четыре дома, среди мирных жителей пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадали несколько нежилых построек и четыре дома», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как добавил губернатор, пострадавших среди мирного населения нет.

«С остальными проблемами справимся», — заключил Гладков.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил об обстреле приграничного села Журавлевка. По предварительным данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Мужчина получил ранение в руку, а женщина — в область шеи. Также, по словам губернатора, есть разрушения жилых домов.

В понедельник, 25 апреля, в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Он действует до 10 мая. Постановление о запрете запуска фейерверков, петард и салютов продлено до этой же даты. Вопрос с салютом на День Победы, как отметил Гладков, решится дополнительно.