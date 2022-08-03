Выборы в Конгресс лишат Зеленского поддержки США

Запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США способны поменять курс американских властей по отношению к Украине, если партия республиканцев одержит победу. Появившиеся в издании The New York Times сообщения о недоверии властей США к украинскому президенту Владимиру Зеленскому связаны с непрозрачностью вопроса поставок вооружения на Украину из американского государственного бюджета, заявил бывший председатель Совета министров Луганской Народной Республики, политтехнолог Марат Баширов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Мутные поставки оружия вызвали вопросы

В первую очередь недоверие властей США к Зеленскому касается вопроса поставок оружия украинским войскам, потому что есть непрозрачность его распределения и использования. Все это вызывает вопросы у партии республиканцев. Для них ситуация с оружием — элемент внутренней борьбы с демократами и президентом США Джо Байденом.

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Думаю, в первую очередь недоверие к Зеленскому касается представителей именно этой партии. В ноябре в США пройдут выборы в Конгресс, где у демократов пока что шаткое преимущество. Соответственно, есть ожидания, что по результатам выборов республиканцы получат большинство в верхней и нижней палатах. После уже может быть запущена процедура импичмента Байдена.

Зеленского пока не сливают. Если перемены и будут, то только после выборов в Конгресс Марат Баширов политтехнолог.

Конгресс начнет действовать только со следующего года, думаю, с января. В начале года пройдет утверждение полномочий, потом они распределятся по комитетам, вероятны смены председателей. Это небыстрая история.

Республиканцы используют Зеленского в борьбе с Байденом

Только после этого возможны перемены во внешней политике США, в частности, в отношении Зеленского. Не скажу, что республиканцы против Зеленского, им нужны аргументы против Байдена. Особенно эту тему эксплуатирует Трамп.

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Он собирается в 2024 году идти на выборы и уже заявлял, что Украине стоило согласиться на предложение о переговорах с Россией и если бы он остался президентом, то боевых действий на Украине бы не было.