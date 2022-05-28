Американские политики задумали объявить импичмент президенту США Джо Байдену. Экономическая ситуация в стране ухудшается, что только подтолкнет к подобному шагу Республиканскую партию.

Обозреватель The Spectator Фредди Грэй охарактеризовал намерения фракции как месть демократам. Они использовали импичмент в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Сейчас популярность республиканцев начала расти. Причина кроется и в положении дел в экономической отрасли США, и в низких рейтингах одобрения нынешнего главы государства. Если фракция победит на выборах в Палату представителей в ноябре 2022 года, то у нее появится шанс запустить процедуру импичмента.

Грэй не исключил, что предстоящие два года политики в США станут самыми грязными за всю историю страны.

Рейтинг Байдена в последнее время стал стремительно падать. На днях он опустился до рекордного минимума — 36%.