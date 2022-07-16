Newsweek: Байден оказался под угрозой импичмента

Президенту США Джозефу Байдену могут объявить импичмент после выборов в ноябре. Об этом сообщило издание Newsweek.

В ноябре, 8 числа, в США пройдут промежуточные выборы в сенат и палату представителей. Если партия демократов, представителем которой является Байден, потерпят поражение, президенту США грозит импичмент.

Журналисты Newsweek сказали, что в мае Массачусетский университет в Амхерсте провел соцопрос. Согласно ему, 68% республиканцев и 66% консерваторов хотели бы объявить Байдену импичмент в случае победы республиканцев. При этом 53% республиканцев полагали, что палата представителей под их руководством сама объявит импичмент текущему главе государства.

Также журналисты издания сообщили, что на грядущих промежуточных выборах демократы могут столкнуться с серьезными потерями. Это связано решимостью республиканцев: они намерены вернуть себе большинство в палате представителей и сенате.